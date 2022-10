Avella. Tombe Romane, Domenica 30 ottobre Evento Halloween: “Pulcinella e la zucca di Halloween”

In occasione dell’arrivo di Halloween, riproponiamo questo spettacolo della Mansarda Teatro dell’Orco, visto il successo riscontrato, nell’area archeologica della necropoli monumentale di Avella, in Via Tombe Romane, una delle più rappresentative e meglio conservate del periodo romano. I quattro mausolei sono datati dal I sec. A.C. al I sec. d.c., quale migliore location.

Trama: Pulcinella ha voglia di “pasta e cocozza”, ma, guarda caso, è la sera di Halloween, e l’unica zucca disponibile al mercato gli viene contesa da una strega che intende servirsene per compiere un incantesimo malvagio. Il nostro eroe, pur di non rinunciare alla sua pietanza preferita, si addentra nel bosco alla ricerca della radura delle streghe per riappropriarsi della zucca e far ritorno a casa, ma nella notte di Halloween il bosco può essere molto, molto pericoloso… Tra incantesimi e apparizioni, fughe ed inseguimenti, il divertimento, condito da un pizzico di brivido, è garantito.

Tutti i piccoli spettatori possono venire in maschera!!

Ingresso: ore 10.30. Inizio spettacolo ore 11

Durata dello spettacolo circa 50 minuti

IINFO e PRENOTAZIONI tramite messaggio whatsapp al +39 339 536 3929