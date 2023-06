AVELLA. Tempi duri per gli evasori che hanno usufruito di rateizzazioni e non ottemperato.

La Sogert, la società incaricata della riscossione dei tributi nella cittadina archeologica non concederà la rateizzazione sulla tassa sui rifiuti e sull’Imu a chi non ha rispettato precedenti rateizzazioni. Il sindaco Vincenzo Biancardi a riguardo precisa: “Avevamo chiesto di essere più malleabile ma purtroppo i cittadini che non avevano pagato i tributi dopo aver pagato la prima rata non hanno pagato più. La Sogert che tra l’altro sostiene alti costi di gestione non concederà ulteriori rateizzazioni e chi ha ricevuto l’avviso ad adempiere dovrà pagare in un’unica soluzione”. Tempi duri quindi per gli evasori che una volta ricevuto l’avviso dovranno adempiere entro i tempi previsti. (Albino Albano)