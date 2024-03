AVELLA. Serata CAI Avellino: Approfondimenti sulla Rete Escursionistica Italiana (REI) e Sicurezza in Montagna

Si è svolta ieri, presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale, la serata culturale e di approfondimento tecnico organizzata dal CAI – Club Alpino di Avellino a cui hanno partecipato iscritti, amanti della montagna e curiosi.

A condurre la serata il Presidente Alfonso De Cesare che ha parlato di struttura, composizione e finalità della Rete Escursionistica Italiana (REI) che necessita di opportune indicazioni per essere fruita. Poi l’attenzione si è spostata sul linguaggio per costruire la segnaletica di questa rete che assume una particolare importanza per la fruizione in sicurezza dei percorsi.

L’evento è stato patrocinato moralmente dal Comune di Avella che ha messo a disposizione la Sala Alvarez e che di recente ha patrocinato e sostiene anche un’altra iniziativa: la messa in sicurezza, per la gestione e la fruibilità, delle Falesie di Avella che sono in via di ottenimento di un finanziamento unico per la Regione Campania che premia lo straordinario progetto del CAI di Avellino.

Si ringraziano: il Presidente CAI Avellino Alfonso De Cesare, Francesco Fusco chef de “Il Moera”, Roberto Napolitano CAI Avellino, la Pasticceria Pesce, il Sindaco Vincenzo Biancardi e l’amministrazione comunale e i partecipanti.