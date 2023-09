AVELLA. Marchio DE.CO, aperte le domande per aderire alla filiera del marchio

Si avvisa la cittadinanza che è possibile presentare domanda di iscrizione al programma di filiera del marchio d’area De.Co. “Nocciola di Avella” per l’annata corilicola 2023/2024 . Per l’ottenimento della certificazione di originalità sarà propedeutica l’ottemperanza dei parametri richiesti nell’apposito quaderno di tracciabilità del prodotto e le norme sull’etichettatura, strumenti fondamentali per tracciare il percorso della nocciola, garantire l’origine e la giusta comunicazione in etichetta.

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per iscriversi al programma di filiera del marchio d’area De.Co. “Nocciola di Avella” per l’annata corilicola 2023/2024 di cui al presente avviso, la modulistica è disponibile presso l’UFFICIO AMMINISTRATIVO del Comune di Avella e le istanze dovranno pervenire al suddetto ufficio entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2023

OBIETTIVI

il consiglio comunale con propria deliberazione n.53 del 29/12/2017 ha previsto l’approvazione del regolamento comunale per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e l’istituzione della De.Co. nonché la costituzione del comitato tecnico scientifico a cui è affidato l’esame delle richieste di iscrizione al registro della De.Co. Il presente avviso pubblico di iscrizione all’annata corilicola 2023/2024 è in favore degli operatori del settore corilicolo. L’azione messa in campo dalla Commissione comunale De.Co. mira al consolidamento del marchio d’area della nocciola in quanto prodotto di punta, o meglio, icona del territorio irpino e specificatamente del territorio dell’areale compreso nei comuni di Avella, Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Monteforte Irpino. Obiettivo finale è il miglioramento del posizionamento sul mercato della nocciola di Avella come da disciplinare, identificata nella cultivar Mortarella, San Giovanni, Camponica ecc.

BENEFICIARI

Operatori di primo livello (coltivatori,produttori), dei trasformatori e degli operatori economici ovvero a PMI del settore primario, comparto corilicolo, aventi sede legale/operativa all’interno del territorio del Comune di Avella o degli altri comuni dell’areale che hanno aderito alla De.Co.

IL SINDACO

Dott. Vincenzo Biancardi

LA PRESIDENTE COMMISSIONE DE.CO.

Dott.ssa Carmen Loiola