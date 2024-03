Avella, la rassegna “serate armoniche” affascina ed emoziona. Ancora sold out per il quartetto di Sassofoni del “San Pietro a Majella” di Napoli.

Avella, 11 marzo 2024 – Dopo il successo del primo appuntamento in musica, la rassegna concertistica “Serate Armoniche”, nella straordinaria cornice dello lo “SmArt Culture Hub” di Avella, ha presentato al suo pubblico il quartetto di Sassofoni del “San Pietro a Majella” di Napoli, nato sotto l’iniziativa e la guida del M° Francesco Salime.

Una formazione di straordinari e giovani talenti composta da Antonio Fuoco sassofono soprano, Mario Savarese sassofono contralto, Gennaro D’Andreti sassofono tenore e Federico Siciliani sassofono baritono, con un carisma e una raffinatezza che rappresenta un unicum nell’attuale panorama musicale italiano. La serata, che rientra nell’ambito della rassegna “serate armoniche”, ideata dalla Direttrice Artistica musicale Maria Sirignano, si è illuminata di melodie cristalline e vibranti che hanno catturato l’attenzione di un foltissimo pubblico, appassionato e attento, trasformando la sala in un’atmosfera unica ed affascinante.

Il concerto ha presentato una varietà di brani che hanno attraversato epoche e stili musicali, spaziando dal Barocco all’Avanguardia, eseguiti dal talentuoso Quartetto di Sax del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Una grande serata, con tanto entusiasmo e un particolare compiacimento per vedere “sul campo“ la volontà di una comunità che crede veramente all’importanza culturale di investire cultura.

Prossimo appuntamento, domenica 14 aprile, ore 19.30, con “Musiche dal Mondo” con il “Duo Colbran”, Giulia Lepore soprano e Alba Brundo arpa.