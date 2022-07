Stamattina ha ricevuto ufficialmente l’incarico come medico di medicina generale, il dott. Andrea Caruso. Il nuovo medico di base aprirà a breve lo studio nel comune di Avella. Il dott. Andrea Caruso originario di Mugnano, è molto conosciuto per essere, da anni, medico di continuità assistenziale (guardia medica) ed esperto in medicina del lavoro. Al dottore Andrea Caruso vanno le congratulazioni da parte della redazione di Binews.