Avella: Il Calcio ritorna con una Nuova Squadra grazie all’Unione di Forze Locali

Dopo anni di assenza e vuoto nel panorama calcistico, Avella è pronta a ritrovare il calcio giocato. Grazie alla determinazione e alla collaborazione di imprenditori e professionisti locali, il sogno di avere nuovamente una squadra di calcio in città sta per diventare realtà.

L’annuncio è stato dato con entusiasmo da Michele Acierno, farmacista locale, e Antonio Russo, imprenditore di spicco, che hanno unito le loro forze per riportare il calcio nel cuore di Avella. “È arrivato il momento di stringerci la mano, di unirci e collaborare tutti insieme per fare un altro passo importante per il paese. Quello che ci permetterà di giocare, tifare e vincere con la maglia della nostra Avella!” hanno dichiarato Acierno e Russo.

Questo accordo segna un’importante svolta per la comunità di Avella, che potrà finalmente ritrovare il fervore sportivo e il senso di appartenenza che una squadra di calcio rappresenta. Il progetto non si limita alla mera ricostituzione di una squadra, ma mira a creare una realtà competitiva che possa iniziare a giocare in Promozione fin da subito, acquistando il titolo sportivo necessario.

La nuova iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire e partecipare, senza remore né prerogative. Acierno e Russo hanno invitato la cittadinanza e le imprese locali a unirsi al progetto, sottolineando che il successo della squadra dipenderà dall’impegno e dal supporto di tutta la comunità.

Il ritorno del calcio ad Avella rappresenta una grande opportunità per rivitalizzare lo spirito sportivo del paese e creare un punto di riferimento per i giovani e gli appassionati di sport. Con il supporto di imprenditori e professionisti locali, e la partecipazione attiva dei cittadini, Avella si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia calcistica, con l’auspicio di riportare in campo passione, orgoglio e successi.

Per ulteriori aggiornamenti sul progetto e su come aderire, si invita la cittadinanza a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a partecipare attivamente alle prossime iniziative.