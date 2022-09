100 DI QUESTI GIORNI. Taurano, festeggia gli anni Salvatore Caliendo. Gli auguri

“Nella vita ho sempre desiderato qualcosa. E sarà banale, ma ora che ho te mi sono accorta di quanto sia futile il resto. Mi hai insegnato ad amare senza riserva, mi hai insegnato cosa significhi dedicarsi completamente ad un’altra persona, ad ammettere i propri errori quando è necessario. Ora mi trovo ad amarti in un modo che neanch’io credevo di poter fare. Sei il mio fidanzato, il mio migliore amico.. E mi stimoli sempre ad essere migliore. Ciò che ci lega è così unico e speciale da non poter essere sicuramente racchiuso in cinque lettere che sono sulla bocca di tutti. Non voglio un ragazzo perfetto, ne ti voglio uguale a me.. Ti voglio così, come sei. Mi hai fatto scoprire il vero senso delle parole: amare, vivere, ridere. C’è una vita intera davanti a noi, ti va di viverla insieme? Perché tu sei l’amore della mia vita. E io non vedevo l’ora di dirtelo. BUON COMPLEANNO AMORE MIO.”