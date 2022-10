AVELLA. Domenica speciale all’Abella Cup. Non solo calcetto ma anche tanto buon cibo e divertimento

Una domenica speciale quella che sta per arrivare, domani 2 ottobre sarà una giornata speciale fatta di sport, divertimento, musica e tanto buon cibo. Infatti l’organizzazione della manifestazione “Abella Cup”, ha organizzato per questa prima domenica di ottobre la giornata “Sport Food & fun”. Il programma prevede presso il campo di Calcetto di località San Pietro, nella mattinata, la finale 3° e 4° posto under, con successiva finalissima. Finito l’incontro a pranzo si apriranno gli stands gastronomici, vera novità di questa prima edizione del torneo, dove grandi e piccoli possono, con soli 10 euro, assaggiare un menù ricchissimo (vedi allegato). In serata sono in programma le semifinali del torneo.