Baianese – Parco del Partenio da oggi più accessibile per i disabili

Le montagne irpine sono ricche di bellezze: paesaggi, boschi e cascate. Tutti devono poter usufruire e godere di tale meraviglia. Grazie all’Ente Parco del Partenio sarà possibile formarsi e diventare una guida escursionistica per disabili partecipando al corso che è stato organizzato.

La disabilità non deve essere una barriera ed oggi nel Parco Regionale del Partenio è stato fatto un ulteriore passo in avanti, infatti è stata acquista una carrozzella da fuori-strada, a ruota unica o doppia, denominata “joëlette”, che permetterà alle persone a mobilità ridotta, adulti o bambini, di praticare escursioni, con l’aiuto di due o più accompagnatori formati. (L. Carullo)