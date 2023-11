AVELLA. Dimissioni dell’Assessore Antonia Caruso: Scarsa Coordinazione e Ingerenze nella Giunta Comunale”

Nell’ambito della giunta retta dal sindaco Vincenzo Biancardi, l’Assessore Antonia Caruso ha presentato le proprie dimissioni lamentando ingerenze nelle deleghe assegnate. Nella sua lettera di dimissioni, Caruso sottolinea la scarsa coordinazione tra le proprie responsabilità, quali il Personale, il Bilancio e la Cultura, e le decisioni assunte dagli altri assessori.

La lettera esprime chiaramente il disagio dell’Assessore riguardo alle dinamiche interne alla giunta, evidenziando la mancanza di armonia nella gestione delle rispettive competenze. Caruso, ritenendo che la propria collaborazione non sia più necessaria e che altri possano sopperire in modo più concreto alle funzioni precedentemente a lei affidate, ha deciso di dimettersi irrevocabilmente dalle suddette deleghe.

Le dimissioni di Antonia Caruso sollevano interrogativi sulla coesione e il corretto funzionamento della giunta comunale, mettendo in luce possibili tensioni interne che potrebbero influire sul processo decisionale e sulla governance del comune. Resta ora da vedere come il sindaco e gli altri membri della giunta affronteranno questa situazione e come verranno gestite le future nomine per coprire le deleghe lasciate vacanti da Caruso.