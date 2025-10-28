Avella, convocata la Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori alle Regionali

Avella (Avellino), 28 ottobre 2025 – In vista delle elezioni regionali della Campania, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, ha firmato l’avviso di convocazione della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori che saranno impegnati nei seggi cittadini.

La riunione si terrà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18:30, presso la sede del Comune di Avella, in pubblica adunanza.

Durante l’incontro, la Commissione procederà alla selezione dei cittadini iscritti all’albo degli scrutatori, che saranno destinati ai seggi elettorali di sezione per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio in occasione della tornata elettorale del 23 e 24 novembre, dedicata all’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania.

La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale in data 28 ottobre 2025 e porta la firma del sindaco Vincenzo Biancardi.

L’incontro del 30 ottobre rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per garantire la regolare organizzazione delle operazioni di voto nel Comune di Avella.