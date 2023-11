AVELLA: Contrastare Bullismo e Cyberbullismo, incontro tra Ispettori della Polizia Postale e la Comunità Educativa dell’I.C. Guerriero

Questo pomeriggio, presso l’Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella, si è tenuto un convegno di grande interesse sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L’evento ha visto la partecipazione attiva di ispettori della Polizia Postale di Avellino, che hanno contribuito a fornire preziose informazioni sulla sicurezza online.

Il dirigente scolastico Vincenzo Gagliotta e il primo cittadino Vincenzo Biancardi hanno presenziato all’evento, testimoniando l’importanza che la comunità locale attribuisce a questi temi delicati. La platea era composta da alunni, insegnanti, rappresentanti scolastici e genitori, creando un’occasione di dialogo e sensibilizzazione diffusa.

Durante il convegno, gli ispettori della Polizia Postale hanno offerto uno sguardo approfondito sul bullismo e il cyberbullismo, mettendo in luce i rischi associati all’uso dei social media, con particolare attenzione a piattaforme come TikTok, che è stata oggetto di specifiche domande e richieste di approfondimento da parte dei genitori presenti.

Gli interventi dei genitori hanno arricchito l’incontro, evidenziando la consapevolezza crescente riguardo ai pericoli che i giovani possono incontrare online. Le domande particolareggiate sui rischi specifici legati ai social media, e in particolare a TikTok, hanno dimostrato l’importanza di educare genitori e figli sull’uso responsabile delle piattaforme digitali.

Il convegno si è rivelato non solo un’opportunità per ottenere informazioni cruciali dalla Polizia Postale, ma anche un momento di riflessione e sensibilizzazione su come la comunità educativa possa collaborare per prevenire e contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.

In conclusione, eventi di questo genere svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e la comprensione dei rischi online, creando un ambiente in cui genitori, insegnanti e autorità possono lavorare insieme per garantire la sicurezza e il benessere dei giovani nella società digitale.