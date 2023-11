Montesarchio (BN), si è svolta la II edizione di “Vogliamo un Futuro“ promossa dal CSV Irpinia Sannio ETS.

Nella giornata di sabato 19 novembre 23 con inizio alle 9.30 e fino alle ore 20.00, si è svolta a Montesarchio presso il centro commerciale Liz Gallery, la II edizione di “ Vogliamo un Futuro “ promossa per il secondo anno consecutivo, dal centro servizi per il volontariato: CSV Irpinia Sannio ETS.

L’evento si è svolto in due step differenti, al mattino con l’installazione dei vari stand in rappresentanza delle associazioni di volontariato aderenti al CSV, con animazione per bambini presenti, e intrattenimento musicale con la banda musicale ANBIMA CAMPANIA APS diretta dal M° Pasquale Napolitano. Nel pomeriggio Volontariato, impresa e scuola: una sinergia virtuosa nel segno della solidarietà. È la sintesi di una magica giornata di volontariato ′in vetrina′, promossa dal Centro Servizi Volontariato Irpinia Sannio, che consolida la sua collaborazione con “Liz Gallery”, Scuole e Associazioni dei due territori. A caratterizzare la serata di sabato 18 novembre, inserita nel progetto “Il Mantello condiviso. Parole e azioni di solidarietà”, la II edizione dell’iniziativa “VOGLIAMO UN FUTURO”, con al centro il tema dell’ambiente, attraverso le buone pratiche nel recuperare, differenziare e riciclare ogni oggetto di uso quotidiano: dall’abbigliamento agli accessori, dal giocattolo ai libri all’articolo hi tech. Partire dai più piccoli, per coinvolgere maggiormente anche gli adulti verso una nuova sensibilità ambientale e solidale, dando concretezza agli orientamenti previsti nell’Agenda 2030. nell’ambito del progetto “Il Mantello condiviso. Parole e azioni di solidarietà”.

Hanno preso parte alla manifestazione, al mattino, oltre al magnifico staff del CSV che hanno coordinato gli eventi svoltisi nel corso della giornata, erano presenti anche; Antonietta Raduazzo, Pasquale Napolitano e Giovanni De Mizio ( Consiglieri del CSV Irpinia Sannio ETS ). Il pomeriggio, ha visto anche la partecipazione all’evento del Presidente CERSVOLAB -Raffaele Amore ,e, della Direttrice Dott:ssa Maria Cristina Aceto.

Alla luce, di tutte queste manifestazioni di promozione sociale, da parte del centro servizi del volontariato, cogliamo l’occasione per ricordare, di presentare ( qualora non sia già stato fatto ) la candidatura di Avellino e Benevento a città europea del Volontariato, come ipotizzò il Presidente Amore, all’atto della sua riconferma 11 dicembre 2022.

Carmine Martino