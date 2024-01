Avella: Accusato di Maltrattamenti in famiglia assolto dal Tribunale Avellino

Il Tribunale di Avellino ha emesso ieri una sentenza che ha destato grande attenzione e interesse nell’opinione pubblica locale. La Dottoressa Matarazzo, giudice del caso, ha assolto un 50enne di Avella dalle pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza privata, stabilendo che il fatto non sussiste.

La storia risale a circa due anni fa, quando il procuratore pubblico presentò una richiesta cautelare che portò alla detenzione del 50enne su provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli. L’avvocato Antonio Falconieri, difensore dell’imputato, mosse tempestivamente le sue azioni per ridurre la misura cautelare, ottenendo il passaggio agli arresti domiciliari. Nel corso del dibattimento, la misura fu ulteriormente ridotta, garantendo la libertà al suo assistito.

Ieri, durante le conclusioni del pubblico ministero che aveva richiesto una condanna di due anni e sei mesi di carcere, l’avvocato Falconieri ha tenuto un’arringa che si è rivelata determinante. Ricostruendo l’intera dinamica fattuale, l’abile penalista è riuscito a dimostrare l’insussistenza del fatto-reato, ottenendo l’assoluzione completa del suo cliente.

La sentenza emessa con una formula ampiamente liberatoria, “il fatto non sussiste”, rappresenta una vittoria senza ombre per il 50enne di Avella. La sua innocenza è stata riconosciuta in modo inequivocabile, e l’avvocato Falconieri ha dimostrato la validità delle argomentazioni difensive avanzate nel corso del processo.

La vicenda, che ha visto il coinvolgimento di un cittadino comune nel delicato contesto delle accuse di maltrattamenti in famiglia, pone l’attenzione sul ruolo cruciale degli avvocati difensori nel garantire una giustizia equa e la tutela dei diritti dei cittadini. L’abilità e la dedizione dell’avvocato Falconieri hanno contribuito a ristabilire la verità nella giusta luce, confermando che la giustizia può e deve prevalere nei tribunali.