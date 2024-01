Frigento (AV): Auto sbanda e si ribalta, soccorso una donna e suo figlio.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la mattinata di oggi 25 gennaio è intervenuta nel territorio del comune di Frigento, sulla SP 99, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva nella scarpata sottostante ribaltandosi. A bordo del veicolo vi era una donna di 45 anni con il figlio di 13 anni, che rimanevano feriti e venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposti a controlli medici. Il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’auto incidentata e dato assistenza per il suo recupero, mentre i Carabinieri della locale Stazione espletavano gli adempimenti di propria competenza.