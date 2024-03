Attenti ai reati ambientali: l’Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile di Napoli lancia l’allarme sulla distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci e Rondoni”

L’Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile, sezione provinciale di Napoli, è un’organizzazione riconosciuta come Ente del Terzo Settore che svolge un ruolo cruciale nella promozione della tutela dell’ambiente e della salvaguardia degli animali in provincia di Napoli. E’ un reato distruggere i nidi di Rondine, Balestrucci e Rondoni: vanno protetti! I nidi sono fondamentali per specie già provate e particolarmente protette, afferma il presidente provinciale di Napoli dell’Associazione, il Sig. ; proprio per questo motivo, abbattere o danneggiare i loro nidi, le uova e i nidiacei è considerato un reato. Tali azioni sono protette dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, nonché da regolamenti comunali che ne vietano la distruzione. In caso di uccisione dei pulli è prevista la violazione più grave dell’art. 544 bis del codice penale. Se notate qualcuno che distrugge i nidi o provoca qualsiasi forma di disturbo alla specie, segnalate l’evento ai Carabinieri Forestali (numero telefonico 1515 oppure 112). Segnalate perché Rondini, Rondoni e Balestrucci sono in pericolo, ma anche per le azioni sconsiderate degli esseri umani che distruggono i loro nidi o impediscono loro la nidificazione. È necessario salvaguardare e tutelare gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche. Le rondini sono fra le specie considerate minacciate a livello continentale e, pertanto, sono prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC): vanno protette.