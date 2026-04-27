Atripalda in festa per “La Domenica Sportiva”: grande partecipazione e entusiasmo

ATRIPALDA – Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’inclusione ha animato la città: la IV edizione de “La Domenica Sportiva” si è conclusa con un grande successo di partecipazione, trasformando Atripalda in un vero e proprio punto di incontro per cittadini di tutte le età.

Dai più piccoli agli adulti, in tanti hanno preso parte alle attività organizzate lungo le strade cittadine, vivendo momenti di aggregazione e promuovendo uno stile di vita sano. Un risultato importante reso possibile grazie al contributo delle associazioni del territorio, dei volontari della Protezione Civile e della Misericordia di Atripalda, dell’ACM, della Polizia Municipale e di tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento.

La giornata è stata arricchita anche dalla presenza di importanti realtà sportive del territorio. Per l’U.S. Avellino 1912 hanno partecipato il presidente Angelo Antonio D’Agostino e il calciatore Dimitrios Sounas, accolti con entusiasmo dai tifosi. Presente anche la S.S. Felice Scandone, con il presidente Marco Trasente e gli atleti, riportando il grande basket tra la gente.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo sport Antonio Guancia:

«Vedere Atripalda così viva, colorata e dinamica è l’emozione più grande. Il successo di questa edizione non si misura solo nei numeri, ma nei sorrisi dei bambini e nell’energia degli adulti che hanno partecipato. Lo sport si conferma il collante più forte della nostra comunità».

Un evento che conferma ancora una volta il ruolo centrale dello sport come strumento di unione e crescita sociale, rafforzando l’identità di Atripalda come una delle realtà più attive dello sport irpino.