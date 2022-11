ATO RIFIUTI AVELLINO. Domani webinar formativo – destinato ai comuni appartenenti all’Ato Rifiuti di Avellino e ai propri gestori

E’ in programma domani, dalle 10 alle 11 e 30, un webinar formativo – destinato ai comuni appartenenti all’Ato Rifiuti di Avellino e ai propri gestori – sulla “Delibera Arera n° 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022” – Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il programma prevede l’apertura dei lavori con i saluti del Presidente Vittorio D’Alessio e le relazioni dell’ingegnere Roberto Del Prete e di Nicola Della Corte, Project Managers della Società “Unica srl” su “Gli obblighi dei Gestori definiti dalla Delibera Arera n° 15/2022” e “La soluzione informatica per la trasmissione dei contenuti della Carta della Qualità”. Nel corso dell’incontro, oltre ad illustrare i contenuti e gli obblighi della delibera Arera oggetto del webinar, verranno definite le attività operative che i Comuni e i Gestori sono chiamati a porre in essere in collaborazione con l’Ente d’Ambito di Avellino. “Cogliamo l’occasione – evidenzia il direttore dell’ente Annarosa Barbati – per invitare i comuni ed i soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti che non abbiamo ancora provveduto, a predisporre una sezione sul sito internet istituzionale dell’ente, dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 3 del Testo integrato in tema di trasparenza, allegato alla deliberazione Arera n° 444/2019, propedeutica a tutte le attività in argomento”. I vertici dell’ente d’ambito auspicano la più ampia partecipazione al webinar da parte dei Responsabili dei Servizi Finanziari – Tributi e Ambiente dei comuni, nonché dei soggetti gestori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e lavaggio delle viabilità, dove verranno fornite le indicazioni operative per l’utilizzo del software web su cloud certificato che i gestori dovranno compilare al fine di consentire all’Ato di Avellino di espletare le attività di propria competenza.