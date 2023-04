Arriva il basket a Camposano grazie l’Associazione sportiva Red Fox 016

In presenza del Sindaco On.Francesco Barbato e dell’Assessore allo Sport Tommaso De Capua è stata siglata una convenzione con l’Associazione sportiva Red Fox 016 rappresentata da Giacomo Antonio Tufano (ex cestista, vincitore di uno storico scudetto a Caserta) che porterà un corso di basket, in orario extra scolastico, nella palestra dell’istituto Virgilio a partire dal Settembre di quest’anno.

In attesa del corso e delle iscrizioni, saranno organizzate due giornate gratuite, il 4 e il 18 Giugno, in Piazza Umberto I in collaborazione con l’A.S.D. La Fiorente per promuovere le attività sportive (nella fattispecie basket e volley) sul territorio e far trascorrere ai nostri ragazzi una meravigliosa giornata di sport all’aria aperta.

Lo sport, una vera e propria agenzia educativa: i suoi valori fondamentali possono offrire un contributo decisivo alla formazione dei nostri ragazzi. Questa è la mission di questa e di altre iniziative sportive che nei prossimi giorni verranno messe in campo.