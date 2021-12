Ariano Irpino , iniziate le vaccinazioni in età pediatrica oltre 100 le richieste, ricevute in soli due giorni, su un totale di 1200 in tutta la provincia .

Oggi 16 dicembre di prima mattina, sono iniziate le vaccinazioni in età pediatrica presso la ASL-Ariano in Piazza Mancini e presso il Complesso Scolastico di via Cardito, dove sono stati allestiti speciali reparti per la Campagna Vaccinale Pediatrica Anti-CVID – 19.

A presenziare le prime vaccinazioni, è stata la Dott.ssa Maria Morgante – Direttore Generale dell’ ASL- Avellino, che ha voluto dare un segno tangibile, sulla necessità di vaccinare i bambini, e di incoraggiamento a tutto lo staff medico, infermieri e operatori vari, impegnati nella Campagna Vaccinale Pediatrica. Nel congedarsi, gli abbiamo posto alcune domande.

Dott.ssa Morgante: il virus pandemico è come le fatiche di Sisifo, non se ne vede la fine. Qual’è la situazione nella nostra provincia, a seguito della nuova variante Omicron? ” La situazione se guardiamo i numeri, siamo un po’ tornati come all’anno scorso, come numero di contagi ,e come numeri di tamponi che stiamo facendo. Ogni giorno, facciamo più o meno, 900/1000 tamponi e la positività, che varia da 50 a 60 e questo dato è un po’ preoccupante. Non a caso, il Presidente De Luca ha previsto la chiusura di determinate manifestazioni, che si fanno in questi periodi di festività, il periodo di Natale e Capodanno. Per cui, l’invito è a evitare determinati comportamenti che aggravano ancora di più la situazione. Quindi, rispetto a questo diventa fondamentale ricorrere alla vaccinazione. Vaccinazione agli adulti sì, perché stiamo aumentando il numero di adesioni, e la terza dose ormai c’è la corsa. Diciamo, che questo avvenga anche nella fascia di età da 5 a 11 anni , dove i numeri di registrazione in questi giorni stanno incrementandosi notevolmente. Anzi, si è raddoppiato perché un paio di giorni fa’ avevamo un numero di iscritti sulla piattaforma più o meno 600 , oggi abbiamo 1200 iscritti, quindi significa, che i genitori stanno scegliendo appunto di vaccinare i loro bambini. Speriamo, di raggiungere almeno il 50 % sul totale dei bambini da vaccinare, che nella provincia di Avellino raggiungono i 22.000″.

Cosa chiede alle famiglie che sono dubbiose nel vaccinare i loro Bambini? “Il mio appello è vaccinarsi. Ma, l’appello più grosso lo faccio ai pediatri di libera scelta, perché sono i medici più prossimi ai bambini e quindi alle famiglie, che tra l’altro stanno facendo e continueranno a farlo. In quanto consapevoli, che questa è l’unica soluzione per poter uscire dalla pandemia “.

Come Direttore Generale dell’ASL Avellino, questi due anni di pandemina è stato un grande impegno, dal punto di vista Manageriale /Medico, ma anche un ricordo doloroso per Ariano zona rossa ? “Certo, che lo ricordo. Lo ricordiamo tutti è stato un periodo bruttissimo. Un periodo bruttissimo , che ci ha impegnato tanto, ci ha fatto conoscere tanto nella consapevolezza di quello che bisogna fare e non bisogna fare. Speriamo, che le cose riescano a cambiare grazie anche ai nostri comportamenti, e la nostra consapevolezza di poter uscire presto da questa situazione “.

Durante la mattinata di oggi , trascorsa presso il distretto ASL di Ariano Irpino, abbiamo potuto notare l’efficienza dello staff medico pediatrico Covid -19, tra cui il Dr. De Gregorio Nicola e il Dr. Pasqualino Molinaro, di cui abbiamo raccolto le lor impressioni.

Dr. De Gregorio, Lei è responsabile di questa Campagna Vaccinale Pediatrica COVID-19, si è sorpreso della partecipazione a vaccinarsi dei Bambini? “Ho notato , che la gente risponde bene , perché tutti i media in effetti hanno fatto una buona pubblicità, e non possiamo che essere contenti di questa situazione, e anche i bambini rispondono bene. Dobbiamo dare atto anche all’organizzazione che è di altissimo livello. Dare atto al Distretto ASL di Ariano Irpino, che ha organizzato tutto: con le attrezzature e per le emergenze. Questa è la prima volta che mi interesso di questo vaccinale COVID-19. Sono responsabile del Centro Vaccinale per vaccini normali e debbo dire che per quanto mi riguarda è l’organizzazione che mi ha colpito di più del Distretto, e a livello della Direzione Generale , tutto è perfetto “.

Dr. Molinaro, Lei è sempre in prima linea sulla pandemia, ma anche nel volontariato del terzo settore e nelle istituzioni locali? ” Il virus sta colpendo le fasce più piccole età, questa campagna di vaccinazione pedriatica dei bambini sopra i 5 anni è una iniziativa utilissima. per la prevenzione. Oggi abbiamo iniziato con un ambiente favorevole, in una accoglienza organizzata, in modo che il bambino venga e non abbia paura di vaccinarsi. Il concetto è questo, è prevenzione per sconfiggere il virus. Solo in questo distretto abbiamo avuto 100 prenotazioni, in un paio di giorni, e credo che il trend sia in salita, e dopo che i bambini escono di qua, si farà pubblicità nel senso dell’accoglienza. Accoglienza in primis dei clown all’ingresso vaccinale, e, accoglienza dei medici vaccinatori, c’è sicurezza e grossa sensibilità da parte di genitori e bambini. Faccio, un complimento alle Associazioni di Volontariato del Terzo Settore presenti per accogliere i bambini; Panacea di Ariano I. , Bagliori di Luce di Flumeri e Croce Rossa Italiana di Ariano. Queste associazioni, danno il loro tempo libero, ai bambini e a noi. Questa è la dimostrazione, che la società ha bisogno .del volontariato del Terzo Settore sul territorio.

Carmine Martino

