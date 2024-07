Antonio Colucci ringrazia Carmine De Angelis per il suo lavoro e annuncia i nuovi commissari di Forza Italia Avellino

Antonio Colucci, segretario mandamentale di Forza Italia, ha espresso il suo sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto dal segretario provinciale Prof. Carmine De Angelis. Colucci ha sottolineato come De Angelis sia riuscito a dare la giusta spinta al partito in Irpinia dopo un periodo non molto fiorente.

A seguito delle dimissioni di De Angelis, nominato nuovo vice coordinatore regionale con delega al programma regionale, sono stati individuati i commissari che condurranno Forza Italia Avellino al congresso. Angelo Antonio D’Agostino è stato nominato commissario politico di Forza Italia Avellino e sarà coadiuvato da Giuliana Franciosa e dall’onorevole Francesco Rubano.

Colucci ha ringraziato a nome di tutta la comunità politica di Forza Italia Avellino i nuovi commissari per il loro impegno e dedizione nel guidare il partito verso il futuro.