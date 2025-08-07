Anfiteatro di Avella il 10 agosto  la “Notte di San Lorenzo” e visite gratuite a ferragosto . 

Al Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano di Avella domenica sera 10 agosto ,Passione Astronomia in collaborazione con Avellarte propongono un’osservazione della luna e delle stelle cadenti in presenza di un esperto che darà spiegazioni sugli astri , le loro posizioni e i loro movimenti. I partecipanti potranno visitare l’Anfiteatro prima di stendersi sul prato volgendo lo squadro al cielo. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione su whatsapp al numero 3338847353. Il 15 agosto invece di mattina sarà aperto il parco archeologico per le visite gratuite senza prenotazione a cura di Avellarte dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Nei dintorni del parco archeologico ci sono aree verdi e attrezzate oltre che diversi ristoranti. Avellarte intanto si prepara per le Giornate Europee del Patrimonio di settembre che vedranno coinvolti in un progetto gli studenti del Liceo Scientifico Ps. Mancini di Avellino che si trasformeranno in ciceroni, l’evento programmato dal Ministero della Cultura a carattere nazionale ed europeo permetterà anche in questo caso l’accesso gratuito ai monumenti ma chi desidera scoprire la storia o farsi accompagnare potrà richiedere il servizio di visita guidata con le guide turistiche e gli accompagnatori.