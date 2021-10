Il convegno online “Analisi del voto – Elezioni amministrative 2021” organizzato da Maps (Movimento attivo politico e sociale) in collaborazione con il “Centro Studi Fiorentino Sullo” si svolgerà nel pomeriggio dalle 18 in diretta Facebook sulla pagina del movimento.

Un confronto e un’analisi dei risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre e del successivo ballottaggio del 17 e 18.

Elezioni che hanno interessato 1162 comuni tra i quali, le maggiori città del Paese: Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli.

Quello amministrativo è stato un voto di grande rilevanza in vista dell’attuazione del PNRR che prevede che il 60% dei fondi sia speso a livello locale.

Tornata elettorale caratterizzata dall’astensionismo più alto di sempre e i ballottaggi hanno confermato la forte disaffezione alle urne che generalmente non interessa l’elezione dei sindaci. Alla chiusura dei seggi, ha votato solo il 43,94% nei 63 Comuni chiamati a scegliere il primo cittadino: al primo turno era andato a votare il 52,67%.

Ne discuteranno: On.Luigi Famiglietti (Deputato XVII Legislatura), On. Rina De Lorenzo (Deputata della Repubblica), Nino Simeone (Consigliere comunale del comune di Napoli), Enrico Franza (Sindaco di Ariano Irpino), Giulio Traietta (Assessore alla cultura del comune di Miglionico), Roberto Sullo (Coordinatore del Centro Studi “F.Sullo”), Louis Stanco (Segretario di M.A.P.S.), Antonio Fondaco (Presidente di M.A.P.S.), Angelo Di Pietro (+Europa).

adsense – Responsive – Post Articolo