ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 17 Gennaio 2025

S. ANTONIO ABATE

Settimana n. 03

Giorni dall’inizio dell’anno: 17/348

A Roma il sole sorge alle 07:34 e tramonta alle 17:07 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:58 e tramonta alle 17:08 (ora solare)

Luna: 9.41 (tram.) 20.57 (lev.)

Proverbio del giorno:

Sant’Antonio, gran freddura, San Lorenzo gran caldura, l’uno e l’altro poco dura.

Aforisma del giorno:

Quando non riesci a camminare a gran passi per la via che a Dio conduce, contentati dei piccoli passi ed aspetta pazientemente che abbi gambe per correre, o meglio ali per volare. Contentati, mia buona figliuola, di essere per ora una piccola ape di nido che ben presto diventerà una grand’ape abile a fabbricare il miele. (S. Pio da Pietrelcina)