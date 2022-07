ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 9 Luglio 2022

S. ARMANDO, S. LETIZIA

—————————-



Settimana n. 27

Giorni dall’inizio dell’anno: 190/175

A Roma il sole sorge alle 04:44 e tramonta alle 19:46 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:44 e tramonta alle 20:12 (ora solare)

Luna: 0.43 (tram.) 15.13 (lev.)

Venere sorge alle 2.47 e tramonta alle 17.45. Distanza: km 217.000.000 . Parte illuminata: 87,8 %.

Proverbio del giorno:

Tal che gli duole il capo, si medica il calcagno

Aforisma del giorno:

Dobbiamo indirizzare la nostra stima verso un uomo onesto e averlo sempre davanti agli occhi per vivere come se lui ci guardasse, e agire sempre come se ci vedesse. (Epicuro)

adsense – Responsive – Post Articolo