S. LUCA EVANG.

Settimana n. 42

Giorni dall’inizio dell’anno: 291/74

A Roma il sole sorge alle 06:26 e tramonta alle 17:24 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 17:32 (ora solare)

Luna: 10.24 (lev.) 19.18 (tram.)

Proverbio del giorno:

O molle o asciutto, per San Luca semina.

Aforisma del giorno:

In realtà non c’è nessun male che non abbia qualcosa di buono (Plinio il vecchio)