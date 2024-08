ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 14 Agosto 2024

S. ALFREDO

Settimana n. 33

Giorni dall’inizio dell’anno: 227/139

A Roma il sole sorge alle 05:19 e tramonta alle 19:10 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:24 e tramonta alle 19:31 (ora solare)

Luna: 15.20 (lev.) 23.53 (tram.)

Proverbio del giorno:

Agosto, moglie mia non ti conosco.

Aforisma del giorno:

L’amore non soffre dilatazione ed i magi appena giunti non risparmiano fatiche per far conoscere ed amare Colui che con l’influsso della grazia aveva conquistato i loro cuori, ferendoli di quella carità che ama spandersi, perché il cuore nella sua piccola mole non può contenere ed ama comunicare ciò che lo riempie. (S. Pio da Pietrelcina)