ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 5 Febbraio 2024

S. AGATA

—————————-



Settimana n. 06

Giorni dall’inizio dell’anno: 36/330

A Roma il sole sorge alle 07:18 e tramonta alle 17:29 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:40 e tramonta alle 17:34 (ora solare)

Luna: 3.31 (lev.) 12.17 (tram.)

Proverbio del giorno:

Sant’Agata, conduce la festa a casa.

Aforisma del giorno:

Con un avventuriero non metterti in viaggio, per paura che ti diventi insopportabile; egli agirà secondo il suo capriccio e andrai con lui in rovina per la sua insipienza. (Siracide)