ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 3 Luglio 2023

S. TOMMASO AP.

—————————-



Settimana n. 27

Giorni dall’inizio dell’anno: 184/181

A Roma il sole sorge alle 04:40 e tramonta alle 19:48 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:39 e tramonta alle 20:15 (ora solare)

Luna: 3.59 (tram.) 20.28 (lev.)

Luna piena alle ore 12.41.

Proverbio del giorno:

Luglio trebbiatore, quanta grazia del Signore.

Aforisma del giorno:

Tutte le conquiste, finora raggiunte, e quelle progettate dalla tecnica per il futuro, vanno d’accordo col progresso morale e spirituale dell’uomo? In questo contesto l’uomo, in quanto uomo, si sviluppa e progredisce, oppure regredisce e si degrada nella sua umanità? Prevale negli uomini, “nel mondo dell’uomo”, che in se stesso è un mondo di bene e di male morale, il bene sul male? (Giovanni Paolo II)