S. ANDREA AP. , S. DUCCIO

Settimana n. 48

Giorni dall’inizio dell’anno: 334/31

A Roma il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:43 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

Luna: 10.30 (tram.) 19.08 (lev.)

Proverbio del giorno:

Per Sant’Andrea piglia il porco per la sèa (setola); se tu non lo puoi pigliare, fino a Natale lascialo andare.

Aforisma del giorno:

Nulla basta a colui per il quale ciò che basta è poco. (Epicuro)