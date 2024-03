ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 28 Marzo 2024

S. SISTO III PAPA

—————————-



Settimana n. 13

Giorni dall’inizio dell’anno: 88/278

A Roma il sole sorge alle 05:58 e tramonta alle 18:31 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:09 e tramonta alle 18:46 (ora solare)

Luna: 7.11 (tram.) 22.00 (lev.)

Proverbio del giorno:

Quando marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio.

Aforisma del giorno:

Vero paziente non è colui che vuole sopportare soltanto quel che gli sarà sembrato giusto, e da chi gli sarà piaciuto. Vero paziente, invece, è colui che non guarda da quale persona egli venga messo alla prova: se dal superiore, oppure da un suo pari, o da un inferiore; se da un uomo buono o santo, oppure da un malvagio, o da persona che non merita nulla. (T. da Kempis)