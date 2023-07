ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 2 Luglio 2023

S. OTTONE

Settimana n. 26

Giorni dall’inizio dell’anno: 183/182

A Roma il sole sorge alle 04:40 e tramonta alle 19:48 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:39 e tramonta alle 20:15 (ora solare)

Luna: 3.00 (tram.) 19.25 (lev.)

Proverbio del giorno:

Le donne ne sanno una più del diavolo

Aforisma del giorno:

Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; perciò le tue parole siano parche, poiché dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. (Ecclesiaste)