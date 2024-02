ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 18 Febbraio 2024

I DI QUARESIMA

—————————-



Settimana n. 07

Giorni dall’inizio dell’anno: 49/317

A Roma il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 17:46 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:20 e tramonta alle 17:53 (ora solare)

Luna: 3.09 (tram.) 11.47 (lev.)

Proverbio del giorno:

Di febbraio la neve è migliore del fango.

Aforisma del giorno:

Anche voi – medici – siete venuti al mondo, come sono venuto io, con una missione da compiere. Badate: vi parlo di doveri in un momento in cui tutti parlano di diritti… Voi avete la missione di curare il malato; ma se al letto del malato non portare l’amore, non credo che i farmaci servano molto… L’amore non può fare a meno della parola. Voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato?… Portate Dio ai malati; varrà di più di qualsiasi altra cura. (S. Pio da Pietrelcina)