Al via VIII edizione del Premio San Valentino – Città di Atripalda,

Nemmeno quest’anno le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi che il nostro continente sta vivendo per gli eventi bellici che lo affliggono, hanno fermato l’arrivo dell’ottava edizione del Premio San Valentino – Città di Atripalda, sempre nello spirito di tenere in vita questa manifestazione, ormai cara ai tanti poeti ed artisti provenienti da tutte le parti d’Italia e del mondo; gran parte di questi verranno a ritirare i prestigiosi premi per le opere risultate vincitrici e in tema con la festa degli innamorati. Quest’anno, il Premio si è arricchito della nuova sezione “WORLD WIDE” dedicata alla compianta poetessa Carmelina Brancato Pelligra già delegata ACIPeA per l’Australia. La sezione che prevedeva l’invio di opere a tema in lingua madre e relativa traduzione a margine, ha visto adesioni da molti paesi del mondo e alcuni di questi autori verranno anch’essi a ritirare il Premio conquistato. Anche in questa edizione, gli associati, insieme alla Presidente Lucia Gaeta e alla Vicepresidente Carmelina Di Paolo, hanno fatto quadrato con lo staff, offrendo ognuno un contributo fattivo alla realizzazione dell’evento che si terrà il 30 Aprile 2022 a partire dalle ore 16,30, invece della tradizionale data più prossima al 14 febbraio, che coincide con la festa degli innamorati. Si spera che il prossimo anno si possa vivere momenti più tranquilli e rivedere la manifestazione riprendere posto nelle sue date native. Il sipario della manifestazione si aprirà nuovamente nella sala Gesualdo dell’Hotel Bel Sito – Due Torri di Manocalzati. L’Ospite d’Onore per questa edizione è il Regista Modestino Di Nenna da Avellino. Di Nenna è il primo regista a livello internazionale che abbatte il muro della diversità al cinema, portando i suoi film nelle sale cinematografiche; per i suoi meriti artistici sarà insignito col PREMIO ALLA CARRIERA ABELLINUM 2022. Il primo maggio alle ore 9,30 toccherà invece alla sezione degli studenti delle scuole medie e superiori, presso la Piazzetta degli Artisti ad Atripalda di essere premiati, per poi scoprire insieme chi avrà conquistato il primo posto nelle due sezioni. Per l’occasione sarà inaugurata l’ottava Stele in Ceramica con le poesie dei quattro vincitori del premio San Valentino 2022. Ai tantissimi ospiti che interverranno, l’organizzazione tutta del premio San Valentino e l’associazione ACIPeA, in solido con l’amministrazione comunale di Atripalda, nelle persone di: Avv. Stefania Urciuoli dell’Assessorato alla Cultura, la Vicesindaco Dott.ssa Anna Nazzaro, il Sindaco Giuseppe Spagnuolo e infine il management dell’Hotel Belsito, offrono il più cordiale Benvenuto.

adsense – Responsive – Post Articolo