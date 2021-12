Ai mercatini di Natale di Calvizzano il Natale della Solidarietà con l’associazione “Autismo in Movimento”

I fantastici Mercatini di Natale di Calvizzano hanno illuminato di colori, di sorrisi, di incanto e fantasia la magia del Natale. Con gli stand di legno che trasformano la Villa in un Centro Commerciale all’aperto. In un meraviglioso luogo di intrattenimento per grandi e piccini, avvolto dalla magia e dalla scenografia delle Luci d’artista. Dai pupazzetti, dai pinguini e dagli orsi polari che adornano il villaggio incantato. Tra le casette in legno anche quella dell’associazione “Autismo in Movimento” che grazie ad Annalisa Vetrano, presidente Campano dell’associazione, si vendono diverse idee regalo con lo scopo di ricavare somme per poi realizzare numerosi progetti per i bimbi e ragazzi autistici. C’è tempo fino al 6 gennaio per dare il tuo contributo per una causa giusta.

