Aerobica all’aperto con Marianna Corrado: benessere e movimento nella Villa Comunale di Mugnano del Cardinale

Giovedì 19 giugno 2025 la Villa Comunale di Mugnano del Cardinale ospiterà un appuntamento gratuito all’insegna dello sport e del benessere psicofisico.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, prevede una lezione di aerobica guidata dall’istruttrice Marianna Corrado, professionista della palestra Fitness Love Gym. L’attività si svolgerà dalle ore 18:00 alle 19:00 in uno spazio verde pensato per favorire la socialità e la promozione di uno stile di vita sano.

L’evento è aperto a persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica. Un’occasione per dedicarsi al movimento in un contesto naturale, accompagnati da musica e da esercizi semplici ma efficaci per tonificare il corpo e liberare la mente.

La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione. Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé un tappetino personale.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questo momento di sport e condivisione all’aria aperta.