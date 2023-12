MERCOGLIANO FUTURA: TROPPE OPPORTUNITÀ SACRIFICATE AL PERSONALISMO

“In questi anni abbiamo provato fino all’inverosimile a contribuire a costruire una visione, a dare un futuro a Mercogliano. Troppe occasioni sprecate perché sacrificate alla logica dell’uomo solo al comando”. Carmine Marinelli e Pasquale Ferraro, consiglieri del neocostituito gruppo di maggioranza MERCOGLIANO FUTURA hanno incontrato la stampa nel corso di un partecipato incontro tenutosi presso la sala consiliare del Comune. Sono state ulteriormente chiarite le motivazioni che hanno fatto nascere un percorso diverso che, nell’ambito della stessa maggioranza nella quale i cittadini hanno collocato i due esponenti politici, porterà gli stessi a valutare ogni atto senza preclusioni, ma anche senza vincoli. “Oggi Mercogliano – anche se ottimamente collegata con il resto della Regione – perde abitanti, non ha progetti pnrr che possano segnare uno storico cambio di passo, è diventata politicamente ininfluente nella provincia di Avellino” hanno affermato i due assessori. “Il Sindaco ha cercato prevalentemente la sua visibilità personale, ha cambiato continuamente riferimenti politici e ha pensato di poter trattare da numeri i suoi assessori e consiglieri. Abbiamo cercato e cercheremo ancora di salvare il salvabile in questi ultimi mesi di consiliatura, ma prendiamo atto amaramente che oggi l’amministrazione non ha approvato il dup e il bilancio di previsione nei tempi previsti dalla legge: la prospettiva dell’esercizio provvisorio è ormai una certezza. Mercogliano, per la sua storia e per le sue potenzialità, merita un estremo tentativo di invertire una rotta che porta tra le secche. Noi ci proveremo” hanno concluso Ferraro e Marinelli