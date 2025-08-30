Acqua interrotta senza preavviso: Mugnano del Cardinale si rivolge alla Procura contro Alto Calore

A Mugnano del Cardinale esplode la polemica per l’interruzione idrica verificatasi lo scorso 30 agosto. L’acqua è venuta a mancare intorno alle ore 17:00, mentre la comunicazione ufficiale diffusa da Alto Calore Servizi S.p.A. indicava l’inizio del disservizio soltanto dalle 22:00. Una discrepanza che, secondo l’amministrazione comunale, ha provocato pesanti disagi alla popolazione e in particolare alle attività commerciali.

L’assessore Giovanni Valentino è intervenuto con due iniziative distinte: una diffida formale alla società e un esposto alla Procura di Avellino.

La diffida

Nel documento l’assessore evidenzia possibili violazioni da parte della società in relazione a:

• art. 1218 c.c. (inadempimento contrattuale);

• art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale);

• delibere ARERA in materia di continuità del servizio e obbligo di informazione agli utenti.

Per questo Alto Calore viene formalmente invitata a fornire spiegazioni entro 15 giorni e ad adottare misure idonee a evitare il ripetersi di simili episodi.

L’esposto in Procura

Parallelamente, Valentino ha trasmesso alla magistratura un esposto nel quale segnala la possibile configurazione del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), rimettendo agli inquirenti la valutazione di eventuali cause di forza maggiore o di guasti tecnici imprevedibili.

Nello stesso atto vengono ribaditi anche i possibili profili di responsabilità civile e amministrativa, qualora fosse accertata la violazione degli obblighi normativi da parte della società.

Le conseguenze

«In difetto di riscontro – scrive l’assessore – il Comune di Mugnano del Cardinale si riserva ogni azione, anche di tutela collettiva, in sede civile e amministrativa».

Al momento, da parte di Alto Calore Servizi non è ancora giunta una replica ufficiale. La vicenda apre però un fronte delicato che potrebbe avere sviluppi legali e politici nelle prossime settimane.