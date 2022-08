A16. A fuoco auto nei pressi di Monteforte L, anziana si ferisce nel mettersi in salvo

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 12’30 di oggi primo agosto, sono intervenuti sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 32 in direzione Canosa nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. A bordo dell’auto una famiglia di 4 persone proveniente da Casoria e diretta a Bari, compreso una donna anziana la quale durante l’abbandono repentino dell’auto in fiamme è rimasta ferita in seguito ad una caduta, la stessa è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Canosa è rimasta chiusa al traffico. A seguire, subito dopo le ore 13’00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta sulla stessa corsia autostradale in direzione Canosa, questa volta al Km. 89 nel territorio di Vallesaccarda, sempre per un incendio di un’autovettura in transito. Anche in questo caso le fiamme sono state spente prontamente senza dover interrompere il transito veicolare. A bordo dell’auto una famiglia di tre persone originaria di Pietradefusi, di cui il conducente disabile, ha fatto appena in tempo a lasciare il veicolo sulla sua carrozzina, e per fortuna nessuno ha subito conseguenze, oltre un comprensibile spavento.