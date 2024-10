A Serino (AV) confronto sul futuro della filiera castanicola e per i bambini arriva La Castagna Favolosa

Un importante momento di confronto e approfondimento sul tema “Opportunità e Sfide per la Filiera Castanicola”, con un focus speciale sulla Castagna e il Marrone di Serino IGP. Domenica 13 ottobre, alle ore 10.30, presso il Palazzo Cirino Tedeschi a Rivottoli di Serino, iniziativa del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania e del Consorzio della Castagna e del Marrone di Serino Igp, in collaborazione con il Comune di Serino e la Pro Loco di Serino, che si prefigge di mettere in evidenza le prospettive della filiera castanicola, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità legate alla valorizzazione della Castagna e del Marrone di Serino IGP.

Il programma prevede interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali e del settore castanicolo. Si comincerà con i saluti di Giulia Ingino, presidente del Consorzio della Castagna e del Marrone di Serino Igp, Michele De Cristofaro, presidente della Pro Loco di Serino, e Vito Pelosi, sindaco di Serino. Seguiranno interventi di esperti che discuteranno tematiche di innovazione, ricerca e mercato con focus sulla castanicoltura 4.0, con la partecipazione di Antonio De Cristofaro, presidente del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania e Teresa Del Giudice dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Quindi focus su sostegno e valorizzazione della castagna da parte delle istituzioni, con gli interventi di Ettore De Concilis De Iorio, capo della segreteria del Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania, Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della Regione Campania e Marco Cerreto, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. A moderare l’incontro sarà Roberto Mazzei, direttore del Distretto Castagne e Marroni della Campania.

Nel pomeriggio, alle ore 16 e alle ore 17, attività per i più piccoli: presso la Corte Cirino di Rivottoli di Serino “La Castagna Favolosa”, lettura animata accompagnata da un divertente gioco finale a cura della compagnia Fabulae – Theatre for Children (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – tel. 379.1371604, email eventi@miriadeweb.it).

Una giornata, dunque, dedicata alle attività e ai progetti del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, nell’ambito della legge regionale 13/2012 – Piano triennale di attività per la realizzazione di azioni promozionali e di valorizzazione della filiera castanicola campana ed in particolare dei prodotti a marchio Igp e per attività di ricerca e innovazione della filiera castanicola.