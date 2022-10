A Napoli confronto con il commissario regionale Boccia. Pizza: il risultato irpino ora va valorizzato

Avellino – “Si è svolto a Napoli, presso la federazione regionale del Partito Democratico della Campania, un incontro con Francesco Boccia, commissario regionale, ed i segretari delle federazioni provinciali del Pd campano. Il confronto dedicato all’analisi del risultato elettorale dello scorso 25 settembre è stato franco e molto costruttivo. Ha messo in luce certo la negatività di un esito che non ci ha premiato, ma ha fatto emergere anche alcune punte di eccellenze che sul territorio campano si sono registrate, e tra queste c’è la performance che il Pd registra in provincia di Avellino”. Lo dichiara Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.

“E’ stato apprezzato – continua Pizza – il risultato che vede in Irpinia il Pd molto oltre quello nazionale con più punti percentuali di distacco ed è stato apprezzato il risultato raggiunto nel collegio uninominale alla Camera dei Deputati con una differenza con il candidato della destra di soli due punti percentuali a conferma del radicamento e della capacità di mobilitazione del partito e di Maurizio Petracca che era il candidato. La nostra presenza sul territorio, la capacità di essere dentro le vicende politiche delle nostre comunità, l’esistenza di una rete fittissima di amministratori, dirigenti, iscritti rappresentano un patrimonio che va preservato ma soprattutto valorizzato. Proprio come abbiamo ribadito a sintesi dell’assemblea che abbiamo tenuto sabato scorso al Viva hotel di Avellino”.

“L’incontro – così chiude il segretario Pizza – è stato utile anche per una prima ricognizione di quello che è il percorso congressuale che si apre a tutti i livelli proprio in seguito alla tornata elettorale del 25 settembre. Un processo che oggi in Irpinia potremo finalmente affrontare con il necessario slancio, provando una volta e per tutte a superare tentazioni correntizie e autoreferenzialità”.