A LAURO al via l’11 dicembre le domeniche dei monumenti

Parte a Lauro l’ 11 dicembre 2022 il progetto denominato “Le domeniche dei monumenti“, un’ iniziativa del Comune di Lauro in cui il sindaco Rossano Sergio Boglione e l’amministrazione comunale credono in maniera particolare.

Lauro è una cittadina che brilla di cultura e con la bellezza del proprio patrimonio monumentale intende rilanciare anche a livello turistico un piccolo borgo costellato di gemme che tornano prepotentemente a scintillare!

A partire da dicembre dunque, nella seconda e nella quarta domenica di ogni mese (festività escluse), sarà possibile godere di un meraviglioso viaggio nel tempo che dall’epoca degli antichi romani giungerà ai giorni nostri.

L’itinerario sarà suddiviso in 4 step guidati che il visitatore potrà decidere in che ordine percorrere, diversi i punti d’interesse previsti: a partire dalla splendida Villa Romana con i suoi ambienti termali e uno splendido ninfeo, passando per il suggestivo centro storico, per la Chiesa di Santa Maria della Pietà che conserva affreschi medievali unici nel loro genere, per il rinascimentale Palazzo Pignatelli con le meravigliose decorazioni a grottesche… e ancora … per la chiesa di Gesù e Maria dove é presente la settecentesca tela del Mozzillo… per il Museo dedicato al generale Umberto Nobile, pioniere del Polo Nord, a cui Lauro diede i natali … e terminando con il museo naif open air;

Il biglietto dell’intero percorso avrà un costo di € 5,00 e gli orari di inizio dei percorsi saranno: 10.00 / 11.30 / 14.30 / 15.45

Il numero di riferimento per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, é il 3278555775

Esso sarà attivo nei seguenti giorni e orari:

lun. / ven.: ore 10.00 – 18.00; sab.: ore 10.00 – 13.00.

Gli interessati sono invitati a presentarsi presso il Palazzo Pignatelli sito in Piazza Nobile almeno 15 minuti prima dell’inizio del percorso.

La prenotazione è vivamente consigliata.

A conclusione della giornata dedicata alla cultura e al turismo è previsto un momento di svago,

alle 18.30 presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà :

“Monumenti in Musica”

Quartetto d’Archi Calliope

Musiche di Bach, Vivaldi, Mozart

In occasione dell’apertura dell’11 dicembre inoltre sarà eccezionalmente aperta Villa Pandola Sanfelice di proprietà delle contesse Sanfelice. Gli interessati possono rivolgersi per informazioni e prenotazioni all’ Associazione Pro Lauro :3274574630