120 centauri benedetti ad Altavilla Irpina: il Motor Sannio Tour celebra l’amicizia e la passione per le due ruote

Domenica 14 aprile 2024 Altavilla Irpina è stata lo scenario di arrivo di 120 centauri di varie età, dai 16 ai 75 anni, uomini e donne, giunti da tutto il Sud Italia, per visitare il borgo e ricevere la santa benedizione presso il Santuario dei Santi Martiri Alberico e Pellegrino della Parrocchia Santa Maria Assunta.

Ha organizzato l’evento Motor Sannio Tour “in moto negli angoli più belli d’Italia…e non solo!”

Organizzatore e Presidente Vincenzo Gnerre di Motor Sannio di Calvi (Benevento), pilota di moto e pluricampione, che ha gareggiato in moto per più di trenta anni. Questa visita ad Altavilla è stata, innanzitutto, la celebrazione di un’amicizia: Don Livio Iannaccone, oggi parroco di Altavilla, per anni lo è stato a Calvi. Vincenzo Gnerre ha elogiato le capacità di Don Livio, di attrarre i giovani intorno alla vita della parrocchia. Alla benedizione ha partecipato anche il Sindaco di Altavilla, dott. Mario Vanni, che ha omaggiato il Presidente Gnerre, con un simbolo del paese irpino e ha approfittato per ricordare ed omaggiare il campione, di moto Altavillese Giovanni Feola. I collaborati della Parrocchia, invece, hanno distribuito portachiavi ai centauri con l’immagine di San Pellegrino Martire Patrono di Altavilla.

Don Livio ha benedetto le moto e soprattutto i piloti presenti nello slargo su cui si affaccia il Santuario, pregando anche per tutto il filone della produzione in sicurezza dei “motori”. Ha benedetto i centauri definendoli “pellegrini” augurando loro tanti viaggi in mete che nutrano l’anima.