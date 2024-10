Lettera di un paziente alla Cardiologia di Ariano: “Grazie per avermi salvato la vita”

Un paziente ha rivolto un sentito ringraziamento all’ASL di Avellino e al reparto di Cardiologia interventistica del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, diretto dal dott. Vittorio Ambrosini, dopo un intervento salvavita di angioplastica.

L’uomo, ricoverato il 26 settembre per una grave difficoltà respiratoria, preludio a un possibile infarto, ha raccontato di come il primario e il suo staff abbiano eseguito un’angioplastica per una stenosi ipercritica della coronaria destra, scongiurando conseguenze fatali. Dimesso dopo due giorni con un piano terapeutico curato dalla dott.ssa Dragonetti, il paziente ha elogiato l’efficienza e la professionalità di tutto il personale medico e infermieristico.

Nella sua lettera, il paziente ha sottolineato l’importanza di investire nella sanità pubblica delle aree interne, come l’Irpinia, dove gli anziani rappresentano la maggioranza della popolazione. Ha espresso gratitudine per l’eccellenza della struttura, incoraggiando a fare ancora di più per scoraggiare lo spopolamento e migliorare i servizi sanitari locali.