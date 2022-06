I dipendenti del comune di Grottaminarda ringraziano e salutano il commissario straordinario.

Con un omaggio floreale ed una targa ricordo, i dipendenti ed i dirigenti del Comune di Grottaminarda hanno voluto salutare e ringraziare la Dottoressa Rosanna Gamerra per questi 4 mesi di lavoro insieme.

Per il Commissario Straordinario si tratta degli ultimi giorni di gestione dell’Ente in vista delle Elezioni Amministrative del 12 giugno e dell’imminente passaggio di consegne con il nuovo Sindaco di Grottaminarda che sarà proclamato dal Presidente della Prima Commissione all’esito dello scrutinio.

“Mi ha fatto molto piacere stare qui a Grottaminarda e conoscere tutti voi – ha detto la Dottoressa Gamerra – In ogni comune dove sono stata ho imparato delle cose perché le persone sono sempre diverse, le esperienze, gli ostacoli, le iniziative sono sempre diversi.

Il Commissario Straordinario ha la necessità di conoscere, capire il territorio e poi cercare di dare il massimo per quel territorio anche se in un lasso di tempo molto ridotto. Non sono stata presente quanto avrei voluto a causa dei tanti impegni in Prefettura, ma ho avuto la piena collaborazione del Segretario, dei Dirigenti e di tutti i Dipendenti. Abbiamo fatto molte cose nonostante il breve periodo, avviato diverse iniziative.

Certo ci vuole molto impegno per i Comuni, il fatto che il Commissario sia un unico organo, agevola e semplifica alcuni processi perché ci sono delle accelerazioni che normalmente non sono consentite in quanto la dialettica democratica prevede che vi siano più voci al fine di trovare insieme il bene per la comunità che poi è l’obiettivo di un’Amministrazione.

Sono sicura che anche l’Amministrazione che verrà cercherà di dare il massimo per questo territorio con sensibilità ed attenzione nel segno della par condicio che noi tanto professiamo”.

Portavoce del saluto al Commissario Straordinario da parte dell’Amministrazione passata, di quella che verrà, dei Dipendenti dell’Ente e dei Cittadini, il Segretario Francesco Maietta:

“Il nostro ringraziamento alla Dottoressa Gamerra per non aver fatto mancare la guida politica ed amministrativa in questo delicato momento di passaggio tra la vecchia e nuova Amministrazione, svolgendo al meglio quel ruolo di indirizzo e di controllo indispensabile per la risoluzione delle problematiche relative alla gestione amministrativa e rappresentando un importante punto di riferimento per tutti i dipendenti”.

Il Vice Prefetto Gamerra, era stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Grottaminarda il 25 febbraio scorso dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni rassegnate da otto Consiglieri sui dodici assegnati all’Ente.

