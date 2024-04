Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “In campo con 3 liste per costruire insieme la storia di domani”

La prima candidata Sindaco Donna della Città di Baronissi supportata da una coalizione di tre liste, composta dalla lista del “Partito Democratico”, lista “Anna Petta Sindaco” e lista “Uniamoci per Baronissi”. Questa ampia rappresentanza mira a coinvolgere ogni strato della società baronissese, promuovendo un dialogo costante e una partecipazione attiva. L’unificazione delle diverse anime del centrosinistra di Baronissi rappresenta una novità assoluta dell’ultimo trentennio. Un progetto unitario, caratterizzato dalla collegialità e fondato sui valori della condivisione e della gentilezza, che supera personalismi e riunifica la Città.

“Stiamo componendo un quadro molto competitivo. Partiamo dal dialogo costante con tutti i cittadini, dal riconoscimento attento dei bisogni di ciascuno, dalle fasce più vulnerabili della nostra comunità al mondo dell’impresa, dai giovani agli anziani e alle famiglie, dalle scuole alle Associazioni. Al centro del nostro impegno vi è il rispetto per tutte le persone e per le loro idee, per ogni cittadino e per ogni candidato. Crediamo che solo attraverso un confronto aperto e costruttivo possiamo creare le basi per una nuova stagione amministrativa, per la Baronissi che desideriamo lasciare in eredità ai nostri figli. Desideriamo garantire ancora maggiore forza ai presidi sociali e civili. La storia della nostra comunità è fatta di incontri e di storie, di sfide e di successi. Oggi, più che mai, è il momento di raccogliere il testimone e di lavorare insieme per un futuro migliore. Mi impegno, con tutta me stessa, ad essere la voce di tutti i cittadini di Baronissi, a lavorare senza sosta per il bene comune, e a onorare l’incarico che la città desidererà affidarmi con fiducia, affidabilità, lealtà e speranza. Vi invito a camminare insieme lungo questo percorso, a condividere le vostre idee e le vostre speranze, e a unirci nel costruire una Baronissi più giusta, più inclusiva e più prospera per tutti”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta