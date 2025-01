GROTTAMINARDA. Il Museo Antiquarium “Filippo Buonopane” chiude temporaneamente per lavori di ristrutturazione

Prendono ufficialmente il via domani i lavori di ristrutturazione del Museo Antiquarium “Filippo Buonopane”, ospitato all’interno del suggestivo Castello d’Aquino. Durante il periodo dei lavori, che interesseranno un’ala della struttura, il museo resterà chiuso al pubblico per alcuni mesi. Resterà invece regolarmente operativo il Caffè Letterario, situato in un’area non coinvolta dal cantiere.

I lavori sono resi possibili grazie a un importante supporto finanziario derivante da fondi regionali, in particolare dal “Contributo per le istituzioni museali di enti locali e d’interesse locale” e dal “Fondo per garantire un’adeguata illuminazione architettonica ai monumenti”. Gli interventi previsti includono:

Sostituzione dei pavimenti per migliorare la sicurezza e il decoro degli ambienti;

per migliorare la sicurezza e il decoro degli ambienti; Risoluzione delle infiltrazioni nella copertura del castello;

nella copertura del castello; Tinteggiatura delle pareti per conferire nuova vita agli spazi;

per conferire nuova vita agli spazi; Nuovo sistema di illuminazione interna per valorizzare le esposizioni;

per valorizzare le esposizioni; Potenziamento dell’illuminazione esterna del Castello, per una maggiore visibilità serale;

del Castello, per una maggiore visibilità serale; Adozione di soluzioni per l’accessibilità, con la ristrutturazione dei servizi igienici e l’installazione di un montascale per superare le barriere architettoniche.

Inoltre, il progetto di riqualificazione interesserà anche la Biblioteca comunale “Osvaldo Sanini”, che sarà riorganizzata per offrire spazi più moderni e funzionali:

Nuove aree studio e lettura, dotate di arredi adatti a tutte le età, inclusi i bambini;

Una suddivisione delle sezioni per facilitare la scelta dei libri;

Introduzione di un sistema digitale per la consultazione dei testi.

Marilisa Grillo, Delegata alla Cultura, agli Eventi e ai Lavori Pubblici, ha sottolineato l’importanza di questo intervento:

«Negli ultimi mesi, il Castello d’Aquino e il Museo Antiquarium “Filippo Buonopane” sono stati il cuore pulsante di numerose iniziative culturali, dalle presentazioni di libri con ospiti illustri alle attività didattiche e ai laboratori per bambini. Ora è il momento di fermarsi, rinnovare gli spazi e prepararci per una primavera che sarà ancora più ricca di eventi, grazie a una struttura riqualificata, più accogliente e accessibile a tutti».

La riapertura del Museo e della Biblioteca è prevista per la primavera 2025, con nuove opportunità per residenti e turisti di vivere e scoprire un patrimonio culturale rinnovato.