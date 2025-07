Domenica 27 luglio, a partire dalle ore 9:30, in Piazza XVI Marzo a Grottaminarda, appuntamento con l’ambiente, il gioco e la creatività: “Solar Chef & Green Play”.

Domenica 27 luglio, a partire dalle ore 9:30, in Piazza XVI Marzo a Grottaminarda, iniziativa dedicata all’ambiente, al gioco e alla creatività: “Solar Chef & Green Play”.

Una mattinata pensata per i più piccoli che potranno avvicinarsi ai temi della sostenibilità divertendosi attraverso laboratori e giochi di squadra all’aria aperta.

Il Programma delle attività prevede:

–Laboratorio creativo: costruiamo insieme un cartamodello per scoprire il funzionamento dei forni solari;

-Cottura solare: prepariamo e cuciniamo la merenda grazie all’energia del sole;

-Ecomemory: un gioco a squadre per imparare a conoscere l’ambiente;

-Corsa al riciclo: attività dinamica per imparare la corretta raccolta differenziata;

-Pulisci il fiume: un gioco educativo per scoprire l’importanza del riciclo e della cura del territorio.

“Solar Chef & Green Play” è un evento gratuito a cura di “Criptamaynarda”, “Hoolab” e “Ecomunera” con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Per i bambini un’iniziativa formativa e ricreativa allo stesso tempo; occasione di gioco ma anche di imparare nozioni sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente.