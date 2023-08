Difficoltà idriche al Partenio Lombardi a poche ore dall’amichevole: una situazione intricata da risolvere

La situazione allo stadio Partenio Lombardi di Avellino è attualmente avvolta da una nebbia di incertezza, con i rubinetti che restano inesorabilmente a secco mentre l’orologio ticchetta verso l’attesissima amichevole contro la Folgore Caratese. Il Comune di Avellino, nella sua veste di proprietario dello stadio, ha messo in atto azioni sollecite nei confronti dell’Alto Calore, l’ente responsabile dell’approvvigionamento idrico, nella speranza di risolvere questo impasse. Tuttavia, l’iniziativa del Palazzo di Città si è scontrata con l’inevitabile chiusura estiva dell’Ente di Corso Europa per le festività del Ferragosto, complicando ulteriormente la situazione.

Il sindaco Festa ha avanzato una proposta interessante per cercare una soluzione: ha suggerito all’Us Avellino di intraprendere un percorso formale attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), rivolgendosi al Prefetto Paolo Spena. Questa mossa mira a invocare l’intervento delle autorità preposte per questioni di ordine pubblico. La ragione di tale richiesta è basata sulla consapevolezza che l’attesa amichevole sia ormai alle porte, e che la prevendita dei biglietti proceda speditamente, rendendo essenziale la risoluzione della questione idrica per garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo.

Dall’altra parte, l’Alto Calore ha rassicurato che sta lavorando attivamente per ripristinare il servizio idrico presso lo stadio. È importante ricordare che la fornitura era stata precedentemente interrotta sia a causa di morosità che a causa di segnalazioni di manomissione del contatore, circostanza per la quale è stata presentata una denuncia formale. Tuttavia, il percorso verso la soluzione sembra essere un labirinto complesso e tortuoso, il cui sbocco appare ancora lontano. Al momento, sembra che una risoluzione pratica non possa essere attesa prima della mattina dell’evento.

Questa situazione mette in luce la necessità di un coordinamento e di una comunicazione efficace tra le istituzioni locali e le parti coinvolte nell’organizzazione dell’evento sportivo. La tempistica è critica, considerando la data imminente dell’amichevole e il flusso di spettatori che si prevede possano partecipare. È auspicabile che il Prefetto possa rispondere prontamente alla richiesta dell’Us Avellino e intervenire per garantire che la manifestazione sportiva possa svolgersi senza intoppi.

In conclusione, la questione dell’approvvigionamento idrico allo stadio Partenio Lombardi rappresenta una sfida intricata che richiede un impegno concertato da parte delle autorità locali e dei responsabili dell’approvvigionamento idrico. La tempistica stretta e l’importanza dell’evento sportivo mettono in luce la necessità di trovare una soluzione rapida ed efficace. Tuttavia, al momento, l’attenzione è concentrata sulle azioni che verranno intraprese nelle prossime ore, nella speranza che la partita possa svolgersi come programmato.

(Piccolo Francesco)